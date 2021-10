Kreis Gifhorn

Gifhorn als Urlaubsregion: Vor wenigen Jahren stießen solche Erwägungen bei manchem Einheimischen noch auf müdes Lächeln, Kopfschütteln oder gar Hohn. Aber warum eigentlich? Der Kreis bietet viel von dem, was aktuell angesagt ist.

Wir haben gleich zwei populäre Badeseen, die in den vergangenen Jahren kräftig in Outdoor-Angebote investiert haben. Nicht umsonst gibt es neuerdings einen Kletterturm mit Seilbahn und schon seit Jahren Wasserski. Nicht weit weg von diesen beiden Magneten finden Ausflügler aber auch ruhige Winkel. Der Landkreis investiert in die touristischen Radwege. Das alles und noch mehr kommt Einheimischen und Besuchern zu gute, bringt Spaß und Erholung ohne weite Wege.

Die Corona-Pandemie hat der Gastronomie- und Tourismusbranche echte Probleme beschert, treibt aber nun neue Trends zu nachhaltigen Urlauben im eigenen Land an. Das zu nutzen wird für die Betriebe nicht einfach angesichts des Fachkräftemangels und der Investitionskosten. Und niemand kann sich darauf verlassen, dass der Trend zum Radeln in Deutschland länger anhält. Dennoch sollten Hotels und Gaststätten die Tourismus-Chance nutzen. Es bleibt ihnen vielleicht auch nichts Anderes übrig, denn auch das Geschäft mit Geschäftsreisen ist nicht garantiert.

Von Dirk Reitmeister