Gifhorn

Sie lassen alles stehen und liegen und fahren los, um in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zu helfen. Dabei haben die meist ehrenamtlichen Einsatzkräfte von DRK und THW doch auch ein Leben mit Verpflichtungen, persönlichen Plänen und Verabredungen. Die stellen sie alle hinten an. Ohne zu wissen, was sie erwartet, fahren sie einfach los, um Menschen zu retten, sie mit dem Lebensnotwendigen zu versorgen, ihnen in dieser schweren Zeit beizustehen. Was kommt da auf sie zu? Zum Beispiel auf die Gruppe von der Wasserwacht, die ich dieser Tage auf einem Foto sah, wie sie die mitten in Wasser und Schlamm stecken gebliebenen Lkw absuchten. Mussten sie womöglich sogar Leichen bergen? Für mich sind das Helden der Mitmenschlichkeit. Danke, dass es euch gibt.

Von Christina Rudert