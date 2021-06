Gifhorn

Mit dem Projekt „Fußgängerzone 2.0“ gehen Stadt und Politik eine Mammut-Aufgabe an. Vier Jahrzehnte nach Eröffnung der Gifhorner Einkaufs- und Bummelmeile ist es jedoch notwendig, das Konzept völlig neu zu denken. Dabei spielt auch das Online-Shopping-Verhalten der Kundschaft eine wichtige Rolle. Nur wenn es gelingt, die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu erhöhen, wird die Fußgängerzone auch in Zukunft Bestand haben. „Die City zum Wohnzimmer machen“: Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich will diesen Schritt gemeinsam mit allen Fraktionen sowie Handel und Gastronomie gehen. Ideen gibt es inzwischen genug. Mit einer historischen Altstadt, schmucken Fachwerkhäusern und der Nähe zu Aller, Ise und Schlosssee ist auch Potenzial für neue Wohlfühl-Oasen vorhanden. Jetzt müssen diese Chancen möglichst rasch genutzt werden. Das 900 000-Euro-Budget aus dem Landes-Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ kann Gifhorn bei der Umsetzung einen entscheidenden Schritt voranbringen.

Von Uwe Stadtlich