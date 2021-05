Gifhorn

Alle reden vom Klimawandel und was man dafür tun kann oder sollte. Ein Baustein dabei wird die E-Mobilität sein. Der Trend zum E-Bike ist längst in unserer Region angekommen, und auch auf den Straßen sieht man immer mehr E-Autos. Das ist schon mal nicht schlecht, wenngleich der Anteil immer noch verschwindend gering ist. Warum das wohl so ist? Von der Reichweite der E-Fahrzeuge will ich gar nicht sprechen – als Zweitauto für den Stadtverkehr sind sie sicher mittlerweile eine hervorragende Alternative, wenn man sich diese leisten kann. Für Langstrecken sieht das noch anders aus. Die Lade-Infrastruktur ist nach der Reichweite der Akkus der zweite Knackpunkt. Steckdosen in Garagen ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, aber es gibt auch Wohngebiete, in denen Laternen-Garagen überwiegen. Und dafür braucht es dringend Konzepte. Gut, wenn die GWG sich Gedanken macht. Besser, wenn sich alle Vermieter Gedanken machen.

Von Christina Rudert