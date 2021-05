Gifhorn

Armut ist längst kein Thema der so genannten Dritten Welt mehr. Auch in Gifhorn, direkt vor unseren Augen, wird das Problem drängender. Die Tafel-Chefin Edeltraud Sack berichtet von mittlerweile 3000 Menschen, die auf kostenlose Lebensmittel angewiesen sind – in einem Landkreis mit hohem Brutto-Sozialprodukt und im Durchschnitt guten Einkommen. Die Zahlen steigen, weil Kurzarbeit und Jobverlust als unmittelbare Folge der Corona-Pandemie zu Armut führen.

Die Dunkelziffer ist mit Sicherheit deutlich größer. Aber nach wie vor ist bei vielen Menschen die Scham groß, Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen. Sie wurschteln sich lieber irgendwie durch und bleiben so unter dem Radar der Wahrnehmung.

Das ist gefährlich, denn Corona mit der damit verbundenen Isolation lässt viele Menschen immer stärker auf sich selber gucken, während die Situation anderer Menschen immer unwichtiger wird. Dahinter steckt gesellschaftlicher Sprengstoff.

Von Christina Rudert