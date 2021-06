Rötgesbüttel

Gerlind Möhle-Zellmann vom Rötgesbütteler Seniorenkreis wünscht sich hauptamtliche Seniorenbeauftragte mindestens auf Landkreisebene, die vergleichbare Arbeit wie die Gleichstellungsbeauftragten beziehungsweise Jugendämter leisten. Die Forderung ist sinnvoll.

Das Netz der Ehrenamtlichen – in Seniorenkreisen und -beiräten, in Vereinen – ist zwar dicht in Deutschland, und sie leisten hervorragende Arbeit. Doch diese Menschen, die manchmal auch keine entsprechende Ausbildung haben, können nicht die ganze Last der Seniorenbetreuung auf ihren Schultern tragen. Und nicht bei allen Senioren funktioniert es, diese Aufgaben an die Familie zu delegieren. Es geht auch nicht darum, Unternehmen ihre Arbeit fortzunehmen. Aber hauptamtliche Seniorenbeauftragte können älteren Menschen Hilfestellung geben und – einmal etabliert – zentrale Ansprechpartner sein auch für jüngere Menschen, ohne lange suchen zu müssen, wer sich denn zuständig fühlt.

In einer immer älter werdenden Gesellschaft sind Seniorenbeauftragte kein Luxus. Sie sind eine Würdigung der Lebensleistung der Menschen, die über Jahrzehnte ihren Anteil für unsere Gesellschaft erbracht haben.

Von Thorsten Behrens