Isenbüttel

Hacker, das sind doch die aus der kriminellen Ecke, die mit Cyberangriffen und Lösegeldforderungen große Firmen lahm legen, im Dark-Net ihr schwer durchschaubares Unwesen treiben und auch vor privaten Rechnern nicht halt machen. Ein Vorurteil, das nur einen winzigen Bruchteil der Wahrheit umfasst, wie das Projekt „Jugend hackt“ in Isenbüttel zeigt. Frej Schradick wird alles andere tun, als den Jugendlichen zu zeigen, wie man Schadsoftware auf fremden Computern installiert. Während ich mich oft genug einfach freue, wenn die digitale Technik funktioniert, lernt die Generation meiner Enkel in Projekten wie diesem, wie und warum etwas funktioniert. Das hat was mit Forschen und Erfinden zu tun, das hat das Potenzial, etwas zu verändern und zu verbessern. Und quasi nebenbei lernen die Jugendlichen auch Gefahren und Grenzen der Technik kennen. Deshalb: Daumen hoch für dieses Projekt in Isenbüttel.

Von Christina Rudert