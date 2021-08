Gifhorn

Das Leben unserer Haustiere hat sich verändert. Lag der Hund früher draußen und erhielt einmal pro Tag seinen Napf gefüllt, so versorgte sich die Katze selbständig mit Mäusen. Viele unserer Vierbeiner halten sich heute oft in der Wohnung bei ihren menschlichen Dosenöffnern auf. Schnell folgt dort der Griff zum Leckerchen oder – noch schlimmer – zum Menschenkeks, weil Mietze und Hasso belohnt oder einfach nur still sein sollen. Ganz klar: Bringt der Vierbeiner wie im Fall des schwergewichtigen Hundes Jack so viel auf die Waage, dass er nur noch watscheln kann, dann sieht das vielleicht komisch aus, ist es aber keinesfalls. Der Hund leidet. Das ist Tierquälerei, das darf nicht sein. Verantwortungsvolle Halter sollten es so weit nicht kommen lassen und gemeinsam mit ihren Tieren so handeln, wie es Veterinärin Dr. Katja Lohmann-Müller empfiehlt: „FdH und viel Bewegung.“

Von Hilke Kottlick