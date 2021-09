Gifhorn

Ein Thema, zwei Herangehensweisen: Während die Mehrheit im Kreistag erstmal abwarten und prüfen wollte, hat der Rat der Stadt Gifhorn sich für sofortiges Handeln entschieden. Während der Landkreis nun erstmal eine Ausschreibung vornehmen muss und dann mit drei bis fünf Wochen Lieferfrist rechnen muss, hat die Stadt ihre 450 Luftfilter bereits auf die Räume von Kitas und Schulen verteilt. Das heißt: Die Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte in den fünften und sechsten Klassen der weiterführenden Schulen werden vermutlich erst nach den Herbstferien Luftfilter in ihren Räumen haben. Liebe Kreistags-Mehrheit zu diesem Beschluss aus CDU, Unabhängigen und FDP, das macht sich nicht so gut, wenn zeitgleich von allen Seiten die Fanfare erschallt, alles dafür  tun zu wollen, dass Kinder nie wieder in den Lockdown müssen.

Von Christina Rudert