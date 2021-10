Gifhorn

Die sogenannten Corona-Bürgertests werden vom 11. Oktober an bis auf wenige Ausnahmen kostenpflichtig. Die Nachfrage nach Schnelltests sinkt bereits wie erwartet, und das ehemals dichte Netz an Testzentren im Landkreis Gifhorn wird zum Flickenteppich. Das ist nachvollziehbar, denn die Betreiber müssen wirtschaftlich arbeiten, die Mitarbeitenden wollen ihren Lohn bekommen, Mieten sind zu zahlen. In dieser Situation sind Bund und Land gefordert, verlässliche und in der Fläche nicht zu lückenhafte Strukturen zu etablieren für Tests mit Nachweis.

Sonst werden Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können und daher auf solche Tests angewiesen sind, möglicherweise unverschuldet ausgegrenzt, weil für sie keine der nur noch wenigen Testzentren erreichbar sind.

Von Thorsten Behrens