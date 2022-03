Gifhorn

Bei all den aktuellen Katastrophen gerät eine gerade ein bisschen aus dem Blick: die Katastrophe des Klimawandels. Das ist verständlich, darf mit Blick auf die Dringlichkeit der Klimakatastrophe aber nicht dauerhaft der Fall sein. Zumal der Blick auf die Preistafeln an Tankstellen gerade am nachdrücklichsten zeigt, wie der Krieg in der Ukraine und die Energieversorgung unmittelbar zusammen hängen. Umso mehr wirken Nachrichten wie diese wie ein Leuchtturm: Der Förderverein „Pro Wind“ aus Zahrenholz schüttet 20.000 Euro aus dem Erlös der Windräder für die Dorfgemeinschaft aus. Das ist eine echte Win-Win-Situation. Sechs Windräder sorgen für regenerative Energie, wovon langfristig das Klima profitiert. Kurzfristig profitieren Vereine, Kita und Kirchengemeinde von der Ausschüttung. Bitte mehr von solchen Leuchttürmen, auch im Landkreis Gifhorn.