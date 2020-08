Meinersen

Die Samtgemeinde Meinersen will Hunde auflisten und dabei sollen die schwarzen Schafe herausgepickt werden, die für Dackel oder Dogge keine Steuern zahlen. Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka möchte mit diesem Instrument für Steuergerechtigkeit sorgen. Und das ist richtig – zahlt doch das Gros der Hundeleute brav hohe Beiträge, während andere noch nicht einmal Geld für Kotbeutel, geschweige denn für Steuern ausgeben. Auf Freundlichkeit von beiden Seiten pocht Montzka, wenn Gassigänger von Behördenmitarbeitern nach den Marken ihrer Hunde gefragt werden sollten. Sein Motto: „So wie man in den Wald hinein ruft, so schallt es zurück.“ Genau das sollten sich aber auch Behörden stets vornehmen. Der Ton macht hier genauso die Musik. Und wenn die Passage „Auch nehmen wir unter diesen Rufnummern gern Hinweise zu Hunden, für die keine Hundesteuer gezahlt wird, entgegen“ jetzt auf Anweisung des Samtgemeindebürgermeisters auch gelöscht ist, so war sie doch längere Zeit in der Meinersen-App öffentlich einsehbar. Das erinnert an Denunziation und stößt so manchem Bürger sauer auf.

Von Hilke Kottlick