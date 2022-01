Gifhorn

Der Beitrag aus der Reihe „Impulse“ stammt in dieser Woche von Martin Wrasmann. Nach seinem Studium der katholischen Theologie in Münster arbeitete der Diplomtheologe in Hannover. Seit 1984 war Martin Wrasmann als Pastoralreferent in der Gifhorner St. Altfrid-Gemeinde und im Bistum Hildesheim als stellvertretender Leiter der Hauptabteilung Pastoral tätig bis zu seinem Ruhestand 2020.

Eine Predigt gegen den Stolz

Martin Wrasmann Quelle: Sebastian Preuß

„Wenn ich nur eine einzige Predigt zu halten hätte“, wurde GK Chesterton (Schriftsteller und Erfinder der Romanfigur Pater Brown) nach einem Thema gefragt, und er antwortete sehr zügig: „Dann müsste es eine Predigt gegen den Stolz sein.“

Wie kommt er darauf? Sind wir zu stolz, eine solche Predigt ertragen zu können? Ich glaube, hier gilt es differenziert vorzugehen. Stolz und Stolz sind zweierlei. Wer stolz ist auf sein oder ihr gelungenes Rezept für ein geniales Mittagessen, oder Eltern, die sich an Begabungen ihrer Kinder erfreuen und darauf stolz sind, dagegen wird niemand eine Predigt halten.

Er oder sie als Maßstab aller Dinge

Es gibt diesen anderen Stolz, der vielleicht besser als Hochmut zu beschrieben ist. Der/die Hochmütige ist nicht auf etwas stolz, Essen, Begabung, Kleidung, Hobby, sondern so sehr auf sich selbst, dass er/sie sich zum Mittelpunkt der Welt und Maßstab aller Dinge nimmt: „Der denkt wohl, er sei der liebe Gott.“

Sein wollen wie Gott, sich für immens groß zu halten, das ist tiefe Verwurzelung jenes Hochmutes, der sich über alle und jede erhebt. Solche Personen setzen selber fest, was gut und was böse ist, ordnen sich nicht der Wahrheit unter, sondern ordnen die Wahrheit sich selber unter. Es gleicht einem Sänger, der seine Misstöne für richtig erklärt und sagt: „Die Noten sind falsch.“ Kennen Sie solche Personen in Ihrem Lebensumfeld, im beruflichen Alltag, die alles Erkenntnisbezogene wegflexen und nur einer selbstgestrickten Realität vertrauen?

Der Hochmut trennt Menschen von der Gemeinschaft

So begreife ich langsam, warum Chesterton seine einzige Predigt gegen den Hochmut gehalten hätte. Der Hochmut sperrt Menschen in sich selber ein, er trennt ihn von der Gemeinschaft der Menschen untereinander und mit Gott, er lässt ihn in sich selbst erstarren, lässt ihn überall nur sein eigenes Bild sehen. Deshalb ist der Spiegel Sinnbild des Hochmutes, und man könnte die endgültige Erstarrung der Hochmütigen mit einem Spiegelkabinett vergleichen, in dem sie sich nur selber sehen, hundertfach gespiegelt, immer nur sich selber, keine andere Wirklichkeit, bis zum Überdruss, immer nur sich selbst.

Keine/r von uns wird den heutigen Tag ganz makellos überstehen, wir werden stolpern, uns wird etwas misslingen. Aber solange wir unseren Fehler nicht zum Aufstieg erklären und unser Gestolper nicht zum Tanzschritt, solange wir aus schwarz nicht weiß machen, solange wir die Wahrheit anerkennen, durchaus wissenschaftsbasiert, solange wir die Meinungen anderer, durchaus wenn nachvollziehbar, akzeptieren, mögen wir vielleicht fehlerhaft und schwach sein, vielleicht auch eitel und auf manches stolz, aber niemals hochmütig.

In dieser Schwachheit sind wir stark, formuliert der Apostel Paulus. Chesterton: „Es wäre eine Predigt gegen den Stolz.“ Warum ich wohl in diesen Zeiten zu einem solchen Impuls komme... Ein Hoch auf die Mutigen!

Von Martin Wrasmann