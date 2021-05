Gifhorn/Wolfsburg

Der Beitrag aus der Reihe „Impulse“ stammt in dieser Woche von Andreas Ulmer aus Müden. Nach seinem Theologiestudium arbeitete er zuerst in Wolfsburg, Knesebeck und Hankensbüttel. Seit 1993 ist er in der Johannes- Gemeinde, Hahnenhorner Straße 2, in Müden an der Aller als Gemeindepastor tätig.

„Ich habe eine Hoffnung, die mich trägt“

Andreas Ulmer Quelle: privat

Kürzlich erhielt ich einen Anruf von einem jungen Mann. „Ich möchte einfach mal mit jemandem sprechen, der mir ein paar gute Worte sagt.“ Keine Ahnung, wo er wohnte und wer er war. Also unterhielten wir uns: über Corona, über seine Arbeit, seinen Wunsch nach einem normalen Leben „wie früher“. Unter anderem sagte ich zu ihm: „Wissen Sie, ich habe eine Hoffnung, die mich trägt – unabhängig von den Umständen, die ich erlebe!“ – „Das ist schön für Sie! Ich habe sowas nicht…“

Hoffnung – ein starkes Wort! Hoffnung ist wie das Erwachen der Natur im Frühling. Die Bäume und Büsche leuchten in einem saftigen, vielfältigen Grün.

Hoffnung – was ist das? Hoffnung hat mit Erwartungen und Zukunft zu tun. Hoffnung richtet den Blick nach vorn. Wer hofft, hat Mut!

Gott ist und bleibt der stets erfahrbare Gott

Für mich ist der lebendige Gott, so wie die Bibel ihn beschreibt, ein genialer Hoffnungsspender und Ermutiger. Gott ist und bleibt der stets erfahrbare Gott. Wer ihn sucht, wird ihn finden. Und dann gibt er uns eine Hoffnung, die uns aufblühen lässt, wie die Natur im Frühling. „Diese Hoffnung lässt uns nicht beschämt im Regen stehen“ heißt es in Römer 5, Vers 5. Das ist eine Hoffnung, die uns aufgeregt hin- und her hüpfen lässt wie ein Kind, das auf eine Süßigkeit wartet. Hoffnung hilft uns, einen nächsten Schritt zu tun.

Dietrich Bonhoeffer, ein Theologe in der Zeit des Dritten Reiches, wurde ins Gefängnis gesperrt. Das hielt ihn nicht davon ab, Briefe, Texte und Gedichte zu schreiben. Einer der bekanntesten Texte wurde zu einem Lied: „Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“

„Ich wünsche Ihnen Mut für morgen“

Ich wünsche Ihnen Mut für morgen – verbunden mit der Gewissheit, dass Gott da ist. Das ist meine Hoffnung!

Und woher kommt Ihre Hoffnung?

