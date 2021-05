Gifhorn

Von Freitag, 29. Mai, an veröffentlicht Dietmar Wischmeyer in der AZ einen satirischen Wochenrückblick in Kolumnenform. Das Besondere daran: Als Urheber kommt der wohl bekannteste Akteur seines bunten Figurenkosmos ins Spiel: Günther, der Treckerfahrer. Im Interview erklärt Wischmeyer, was die Leserinnen und Leser künftig freitags erwartet, wie sich das Landleben verändert hat und was das alles mit Gendersternchen zu tun haben könnte.

Corona-Regeln, Gendersternchen-Debatte und eine politische Landschaft, in der viele Gewissheiten und Grundannahmen infrage gestellt werden. Die Welt um uns herum wird scheinbar immer komplizierter und verwirrender. Da kann ein wenig Satire nicht schaden. Die liefert von sofort an Dietmar Wischmeyer jeden Freitag mit der Kolumne „Günthers Woche“.

„Günther, der Treckerfahrer“, die wohl bekannteste Kreation aus Wischmeyers Rollen-Universum, gehört seit mehr als drei Jahrzehnten zum festen Inventar Niedersachsens – bekannt von Funk, Fernsehen, Stadthalle und Schützenzelt. Der Landmann mit dem Lanz Bulldog zeichnet sich inhaltlich durch eine hochbrisante Mischung aus: ein Hauch vermeintlicher Naivität, eine Spur Ignoranz und etwa 99% Hang zum Subversivem. Das ergibt häufig Schlussfolgerungen, die ein wenig neben der Spur gepflügt wirken, jedoch mit ihrer Logik bestechen.

Interview mit Dietmar Wischmeyer

Was den Treckerfahrer als neuen Kolumnisten auszeichnet, erklärt dessen Schöpfer Dietmar Wischmeyer im Interview:

Am Freitag, 29. Mai, erscheint erstmals die Kolumne „Günthers Woche“ in dieser Zeitung. Worüber zerbricht sich der Treckerfahrer den Kopf und lässt sich in der neuen Rubrik aus?

Die Gesprächsthemen der Woche, wie sie auch hier in der Zeitung täglich erscheinen, sind auch Günthers Themen – allerdings betrachtet aus der Sicht des niedersächsischen Landmanns, der zum Beispiel einen Veganer eher für einen Bewohner der Vega hält, weil er sich fleischloses Leben nicht vorstellen kann – so einer ist Günther.

„Günther, der Treckerfahrer“ ist seit mehr als 30 Jahren eine feste Institution in Niedersachsen. Wie zeitlos ist solch eine Figur?

Zeitloser als jeder lebender Mensch, da er weder krank noch alt wird und sich von den zeitlosen Absurditäten der realen Menschen ernährt – ein nie versiegender Quell.

Wie sehr hat sich das „Leben auf dem Land“ in Niedersachsen in den vergangenen drei, vier Jahrzehnten verändert?

Zum Nachteil der dörflichen Infrastruktur, was deren gegenseitige Selbstversorgung anbetrifft, zum Vorteil was die Angleichung an den Lebensstandard der Städte betrifft. Auf dem Lande kann man genauso opulent essen gehen und die gleichen Papayas kaufen wie in der Stadt. Doch immer noch wundert man sich hier über zugezogene Städter, die die Polizei anrufen, bloß weil man Sonntag morgens mit der Kettensäge den Obstbaum umhaut.

Der Treckerfahrer zeichnet sich darüber hinaus auch durch kreative Nutzung der Alltagssprache und einen sagen wir mal entspannten Umgang mit der Orthographie aus. Auf welches Maß an Irritationen können oder sollten sich die Leser einrichten?

Die Leser sind – vielleicht nicht in dieser Zeitung, aber hinlänglich sonst – durch Gendersternchen und ähnlichen Blödsinn desillusioniert, was Orthographie anbelangt – da dürfte Günthers Schreibweise fast als sauberes Deutsch durchgehen.

