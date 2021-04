Gifhorn

Das Mühlenmuseum ist ein Teil von Gifhorn – und das seit mehr als vier Jahrzehnten. Die Mühlenstadt ist nur durch die Idee von Macher Horst Wrobel in ganz Europa bekannt geworden. Für die Südheide ist das große Freilichtareal aus touristischer Sicht unverzichtbar. Verständlich, dass Bürgermeister Matthias Nerlich das Angebot der Eigentümer-Familie als „Schlüsselprojekt“ bezeichnet. Die Politik muss in den nächsten Wochen darüber entscheiden, ob sie grünes Licht für die Kaufoption in Höhe von 2,5 Millionen Euro gibt. Viele Fragen sind noch offen. Ein entscheidendes Kriterium dürfte die Höhe des Sanierungsbedarfes sein. Der Kauf durch die Stadt muss darum wohlüberlegt sein. Er stellt jedoch auch eine Chance dar. Mit einem neuen Konzept – Mitmach-Angebote und Erlebnis-Gastronomie müssen her – könnte der Museumsbetrieb wieder in die Erfolgsspur zurückgeholt werden. Davon würde auch Gifhorns Einzelhandel in der nahe gelegenen Fußgängerzone profitieren.

Von Uwe Stadtlich