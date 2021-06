Gifhorn

Das Klatschen ist verklungen. Stattdessen geht immer häufiger ein Raunen und Stöhnen über Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern durchs Land. Eigentlich nichts Neues, aber die Pandemie legt die Situation unübersehbar offen. Und so wundert es nicht, dass das Thema Rekommunalisierung der Kliniken in Gifhorn und Wittingen nach den Protesten der Belegschaft auch die Politik weckt. Ändern wird sich dennoch nichts.

Die Befürworter eines Rückkaufs – oder zumindest dessen Untersuchung – haben gute Argumente in die Kreistagssitzung eingebracht. Die Gegenseite allerdings auch. Zur Erinnerung: 2004 verkaufte der Landkreis Gifhorn nach Mehrheitsbeschluss von CDU, FDP, Unabhängigen und Teilen der SPD für 12,8 Millionen Euro das in die Jahre gekommene Kreiskrankenhaus an der Bergstraße an die Rhön AG. Der Erlös floss in die Landkreis Gifhorn Stiftung. Wenige Jahre später baute der Konzern für fast 60 Millionen Euro den modernen Neubau im heutigen Campus und verkaufte ihn später an Helios. Stellen sich gleich zwei Fragen: Will Helios das Rendite bringende Klinikum überhaupt verkaufen? Und kann sich der Landkreis – letztendlich der Steuerzahler – das auch leisten? Die Antwort dürfte zweimal „Nein“ lauten.

Es hat seinen Preis, das Gesundheitssystem der Rendite anheimfallen zu lassen. Die Kreispolitik wird bei den Arbeitsbedingungen für Pflege- und Medizin-Personal nicht helfen können. Vielleicht regelt ja auch das der Markt – mit einem sich verschärfenden Fachkräftemangel. Der Leidensdruck wird so oder so steigen.

Von Dirk Reitmeister