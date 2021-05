Gifhorn

Ich fahre zu wenig Auto. Eindeutig. Durch Corona und die Arbeit im Homeoffice sind es in manchen Monaten nur noch halb so viele Kilometer wie vor der Pandemie. Das ist zwar gut für mein Portmonee und die Umwelt, hat aber einen anderen, ziemlich großen Nachteil. Denn mein Auto ist der Ort, an dem ich im Normalfall meine neuen CDs höre. Besonders beim Autofahren auf dem Weg zur Arbeit habe ich die Zeit dafür. Die Musik hilft, den Kopf freizukriegen und es stört auch niemanden, wenn ich mal lauter aufdrehe, schief mitsinge oder eine Scheibe einlege, die nicht unbedingt jedermanns Geschmack ist.

Nun ja, nach mehr als einem Jahr Pandemie ist der Stapel ungehörter CDs ziemlich angewachsen. Es wird wirklich Zeit, dass diese verflixte Pandemie bald ein Ende hat.

Von Christian Albroscheit