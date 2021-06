Gifhorn

Die frische Luft bekommt unseren beiden Zwergkaninchen ein bisschen zu gut: Seit sie in das große Freigehege gezogen sind, das ich ihnen gebaut habe, haben sie es faustdick hinter den Löffeln. Da habe ich schon extra die gesamte Fläche mühsam aufgegraben und mit Kaninchendraht ausgelegt, damit sie nicht ausbüxen können. Und trotzdem glauben die beiden, mit uns Katz und Maus spielen zu können. Sie buddeln am Käfigrand ein Loch nach dem anderen, um irgendwie in die Freiheit zu gelangen.

Aber sie haben nicht damit gerechnet, dass wir sie im Garten besser im Blick haben. So konnten wir jedes Loch rechtzeitig wieder stopfen. Und jetzt ist Schluss mit lustig. Ich habe auch gebuddelt und rings um den Käfig zusätzlichen Kaninchendraht eingegraben. Da ist kein Durchkommen mehr. Nur zum Nachbargrundstück hin war es zu eng. Wenn sie es da raus schaffen, landen sie direkt in Nachbars Hühnerstall – und kommen ziemlich sicher vor lauter Schreck freiwillig zurück.

Von Christian Albroscheit