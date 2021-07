Gifhorn

Im Sellerie aus Spanien wartete eine klitzekleine Überraschung auf uns. Wir haben sie oder ihn oder es Charlie getauft. Charlie war kleiner als ein Fingernagel vom kleinen Finger – und ist übrigens eine Nudelschnecke. Und weil man fremde Schneckenarten nicht einfach bei uns in der Natur aussetzen darf, haben wir Charlie halt behalten. Einfrieren und kompostieren war nun wirklich keine Alternative für uns.

Mittlerweile hat Charlie ein großes Terrarium und ist schon kräftig gewachsen. Bei Instagram erzählt Charlie allen, die es interessiert, wie er die Welt und seine Menschen sieht, was er am liebsten isst und was er sich wünscht: nämlich ein paar Freunde. Die sind aber gar nicht so leicht zu finden. Wir haben schon so manches mediterrane Gemüse durchsucht. Bislang vergeblich.

Von Christian Albroscheit