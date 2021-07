Gifhorn

Man sollte nie so schreiben, wie man spricht. Und erst recht sollte man sich beim Verschriftlichen eines aufgenommenen Gesprächs nicht auf die Technik verlassen. Das kann durchaus zu Missverständnissen führen.

„Da waren einige bei, die eine schlechte Mutter hatten“, steht in dem Textdokument. Moment mal. Das kann doch nicht sein. Ich höre nach – und die Mutter entpuppt sich als Note. Das ergibt Sinn. Und was hat der ehemalige Bundestrainer Joachim Löw mit einer Schulentlassungsfeier zu tun? „Da hatte ich jetzt mal live Jogi“, steht auf dem Zettel. Ich erinnere mich. Es ging um das Lied „It´s my life“ von Jon Bon Jovi.

Wenn aus einem „Herrn“ von einer anderen Schule ein „Heer“ wird, kann das zu Missverständnissen führen. Ebenso, wenn aus sechs, sieben oder acht Jahren 678 Jahre werden.

Wenn Sie in einem meiner nächsten Texte also irgendwelche wirren Sätze lesen, kann das zwei Gründe haben: Entweder ich war etwas unaufmerksam beim Gegenlesen oder der Roboterjournalismus hat unkontrolliert Einzug in die Aller-Zeitung gehalten.

Von Christian Albroscheit