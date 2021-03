Gifhorn

Ich habe lange genug in die Röhre geguckt, nämlich fast 19 lange Jahre lang. Damals, kurz nach meinem Abitur und kurz vor dem Einzug in die erste eigene Wohnung, habe ich mir meinen ersten eigenen Fernseher gekauft. Von Flat Screens, Smart TV und Co. hat damals noch niemand geredet. Bis vor Kurzem hat die Röhre noch im Gästezimmer ihren Dienst versehen. Und das stets zuverlässig, wie ich betonen möchte. Doch dann haben wir beschlossen, für das Wohnzimmer einen neuen Fernseher zu kaufen. Der Fernseher aus dem Wohnzimmer landete im Gästezimmer und für meine gute, alte Röhre war plötzlich kein Platz mehr. Eigentlich wollte ich uns zusammen bei der Trödelshow „Bares für Rares“ anmelden. Doch als ich das vorschlug, guckte meine Frau mich nur schief von der Seite an – und der alte Fernseher landete im Elektroschrott.

Von Christian Albroscheit