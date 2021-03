Gifhorn

Gefühlt hat ganz Deutschland am Wochenende den Geburtstag eines großen, wenn nicht sogar des größten Fernsehstars überhaupt gefeiert: Die Maus ist 50 geworden. Nur ich bin irgendwie darüber hinweg gekommen. Zunächst musste ich arbeiten, dann musste ich mich über die unnötige Niederlage meiner Dortmunder gegen die Bayern ärgern. Dann musste ich irgendwann schlafen und dann wieder arbeiten. Also, entschuldige bitte, liebe Maus. Du hast es nicht verdient, dass man dich vergisst. Du hast schon so viele Kinder (und Erwachsene) zu schlaueren Menschen gemacht – und sie dabei prächtig unterhalten. Ich verspreche dir: Bei deinem 75. Geburtstag bin ich dabei. Zum Maus schauen ist man ja nie zu alt. Und du bist hoffentlich nie zu alt zum Fernsehen machen. Alles Gute nachträglich!

Von Christian Albroscheit