Gifhorn

Welch seltener Besuch am frühen Morgen: Als wir neulich beim Frühstück saßen, landeten plötzlich zwei Störche auf dem Dach unserer Nachbarn. Es werden wohl die beiden gewesen sein, die eigentlich am anderen Ende des Dorfes nisten. Einer der beiden sah durch den Regen der Nacht eher aus wie einer dieser zerrupften Geier aus Disneys Dschungelbuch, aber das tat unserer Freude keinen Abbruch.

Dafür sorgte eher der dritte Storch, der kurz darauf Kurs auf das Dach nahm. Die beiden ersten Störche flogen zwei Dächer weiter, der dritte hinterher. Kurz darauf verschwanden alle drei aus unserem Blickfeld. Das gibt Kloppe, war mein erster Gedanke.

Aber hoffentlich nicht so schlimm wie im vergangenen Jahr, war der zweite Gedanke. Damals prügelten sich zwei Männchen auf dem 26 Meter hohen Schornstein in der Ortsmitte um das Weibchen. Einer fiel hinein und konnte nicht mehr gerettet werden. So ein Drama brauchen wir nicht mehr.

Von Christian Albroscheit