Gifhorn

Hätte er bloß besser aufgepasst: Ein Mann wollte bei der Arbeit heimlich einen Pornofilm gucken – und hat dabei nicht bemerkt, dass der erotische Streifen von seinem Computer auf einen Großbildschirm übertragen wurde. Das Missgeschick passierte dieser Tage einem Elektriker im fernen China, der eigentlich einen an eine Hauswand montierten Großbildschirm in der Nähe des Hauptbahnhofs von Jilin reparieren sollte. Als er den Pornofilm „Die verbotene Legende: Sex und Essstäbchen“ auf seinen Computer abspielte, sorgte er für einen Menschenauflauf: Hunderte von Passanten hielten nämlich an, um sich ebenfalls die pikanten Szenen anzuschauen. Die Polizei musste anrücken. Chef und Auftraggeber waren von der Filmvorführung vermutlich weniger begeistert.

Von Uwe Stadtlich