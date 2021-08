Gifhorn

Hunde haben ein feines Gehör und manchmal mögen sie auch Musik. Ein Jagdhund hat sich jetzt in der Alpenrepublik Österreich als vierbeiniger DJ versucht und für eine Menge Aufregung gesorgt. Laut Polizei hatte das pfiffige Tier mitten in der Nacht den Plattenspieler in der Wohnung seines Frauchens in Gang gesetzt. Als die Frau aufwachte, hörte sie nur ein Zischen und Rauschen. Sie bekam einen Schreck und nahm an, dass irgendwo Gas ausströmte. Die alarmierte Feuerwehr löste das Rätsel. Die Nadel des Tonarms war am Ende der Platte angekommen. Die Stereoanlage verfügt laut der Einsatzkräfte über „pfotentaugliche Tasten“. Der Hund hatte sich übrigens für eine Scheibe des britischen Schlagersängers Roger Whittaker entschieden. Ob es der Titel „Abschied ist ein scharfes Schwert“ war, ist dem Einsatzbericht nicht zu entnehmen.

Von Uwe Stadtlich