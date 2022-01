Gifhorn

Fast wäre die Justiz auf den Hund gekommen, doch nun darf ein Pinschermischling namens Pico doch nicht in den Zeugenstand. Ein Münchner Amtsrichter lehnte dieser Tage den Antrag ab, den sechsjährigen Hund vorzuladen. In dem Prozess geht’s um Picos Dauergebell, durch das sich die Nachbarschaft genervt und gestört fühlte. Herrchen sollte für den kleinen Kläffer ein Bußgeld von 100 Euro plus Bearbeitungsgebühr zahlen – lehnte jedoch ab und legte Einspruch ein. Einen Hund im Zeugenstand – das passte dem Richter allerdings nicht: Die von Hundehalter gewünschte „Anhörung“ des vierbeinigen Zeugen könne nichts über Ursache, Dauer und Störfaktor des Gebells aussagen, begründete er seine Entscheidung. Jetzt wird ohne Pico weiter verhandelt. Der kläfft vermutlich derweil zu Hause munter weiter.

Von Uwe Stadtlich