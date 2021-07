Gifhorn

Der Hochsommer spielt bisher nicht so richtig mit. Immer wieder kommt’s in der schwülen Luft zu Gewitterschauern. Die Tiefdruckgebiete nerven auch in Gifhorn. Passt die Siebenschläfer-Regel etwa doch? – „Das Wetter am Siebenschläfertag sieben Wochen bleiben mag“: Zwar ist der Siebenschläfertag bereits am 27. Juni gewesen, mit der gregorianischen Kalenderreform im Jahre 1582 hat er sich aber eigentlich um zehn Tage auf den 7. Juli verschoben. Das macht die Sache auch nicht viel besser, denn die Meteorologen begründen ihre Prognosen auf die Großwetterlage Ende Juni, Anfang Juli – mit einer Trefferquote von 55 bis 60 Prozent, im Alpenvorland sogar bis 70 Prozent. Darum wird’s in den kommenden Wochen vermutlich erst einmal nichts mit dem beständigen Sommerwetter. Erst Ende Juli könnte es mit einem richtigen Hoch klappen. Bis dahin müssen wir durchhalten und den Regenschirm dabei haben.

Von Uwe Stadtlich