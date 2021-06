Gifhorn

„So schmeckt der Sommer“, heißt es irgendwo in einer Werbung. Die Playlist meines Sommers beinhaltet auf jeden Fall das Lied „Los Paul“ von Trio aus den 1980-er-Jahren. Und natürlich die Wildwiese, die mein Freund Bowie – er ist ein Hund – seit einiger Zeit favorisiert. Während er nach kleinen Nagern sucht, hab’ ich die Zeit, in teils hüfthohem Gras, das Kreuchen und Fleuchen, Geräusche, Gerüche und Farben und Gestalten der Flora mir reinzuziehen. Vom Schmetterling über Gräser, Diesteln, Nesseln und Schattierungen der Schafgarbe bis zur quietschgrünen Schrecke. Ich weiß jetzt, dass Waldemar Bonsels auch mal staunend auf so einer Wildwiese stand und danach Die Biene Maja geschrieben hat. Ebenfalls auf meiner Playlist des Sommers 2021 steht gekühltes Bier, vielleicht sogar Weißbier. Und kaltes Mineralwasser, medium. Das eine mehr, das anderes weniger.

Von Jörg Rohlfs