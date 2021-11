Gifhorn

Angst essen Seele auf ist ein Melodrama des deutschen Regisseurs Rainer Werner Fassbinder aus dem Jahr 1974 – und ein Ganove aus Osteuropa hätte dort sicherlich eine Hauptrolle spielen können. In Rumänien rief nämlich dieser Tage ein Einbrecher selbst die Ordnungshüter an den Tatort. Der Mann war in ein Haus in dem kleinen Örtchen Benesti eingestiegen, als er ein verdächtiges und merkwürdiges Geräusch vernahm. Aus Angst vor einem weiteren Einbrecher versteckte sich der 31-jährige Ganove unter einem Bett im Schlafzimmer und rief die Polizei. Als die Ordnungshüter eintrafen, fanden sie in dem Haus nur den ängstlichen Einbrecher. Das Geräusch, das der Kleinkriminelle gehört hatte, kam von der Katze der Bewohner. Das zweite Geräusch, dass der Einbrecher im Anschluss vernahm, war vermutlich das Klicken der Handschellen.

Von Uwe Stadtlich