Gifhorn

Als Kind hab’ ich mir mal beim Über-den-Zaun-Klettern einen Milchzahn ausgeschlagen. Und als Jugendlicher hat mich ein arglistiger Hofhund über einen Zaun hinweg in die Brust gebissen. Zäune können also gefährlich und nutzlos sein. Und es werden aktuell immer mehr, habe ich den Eindruck: zum Beispiel hoch und blickdicht an Grundstücksgrenzen, mit großen Maschen an Bundesstraßen, stabil und verschlossen rund um jedes Regenrückhaltecken, das nicht bei drei auf dem Baum ist. Muss wohl gemacht werden das alles. Je nach Örtlichkeit und Bauart kann man sich ausgeschlossen, getrennt, weggesperrt, beschützt und sicher oder eingeengt fühlen. Ich find’s jedenfalls jedes Mal immer gut, wenn der Zaun dann auch mal aufhört.

Von Jörg Rohlfs