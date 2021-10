Gifhorn

„Die Gedanken sind frei.“ Ein Volkslied ist auch frei, zumindest von Urheberrechten. So viele haben es deshalb schon gesungen oder auf Alben gepresst – Leonhard Cohen, Konstantin Wecker, Frei.Wild, Nena, Sleipnir, Ahnenkult – oder anderweitig benutzt: die Piratenpartei im Wahlkampf und der Internetanbieter GMX in der TV-Werbung. Gedankenfreiheit ist ja auch ganz was Feines: Ich denke was und du errätst es nicht! Meinungsfreiheit klingt so ähnlich, ist es aber nicht. Da muss der andere nicht raten, da muss man sagen, was man denkt. Also man darf es sagen, sozusagen. Ist sogar in der Verfassung verankert und damit schon sowas wie eine Bürgerpflicht, meine/glaube/denke ich. Lassen Sie Ihre Gedanken doch mal frei und von der Leine. In diesem Sinne, schönes Wochenende mit viel Gesang!

Von Jörg Rohlfs