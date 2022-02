Gifhorn

Sam meinte, ich sollte doch was über „Mutter Natur“ schreiben. Er ist neun Jahre alt, er muss es wissen. Immerhin hat er in der Schule schon Sexualkunde. Falls er später mal ungewollt schwanger werden sollte respektive eine Freundin oder diverse, dann ist die Schule auf jeden Fall aus dem Schneider. Aber wir wollen lieber das Thema weiter vertiefen.

Mutter Natur ist ja so viel mehr als die Essenz der reinen Lehre zur Reproduktion des Lebens hienieden. Mutter Natur macht auch das Wetter und ist deshalb Adressatin von Stoßgebeten wie „lass es endlich Frühling werden“ oder „Hirn regnen“. Am besten beides, letzteres natürlich bitte, bitte nur im übertragenen Sinne. Nun, man weiß ja glücklicherweise aus Erfahrung, dass Mutter Natur alles hinkriegt, früher oder später. Wobei mir einfällt: Ist „Vater Staat“ eigentlich ihr Ex?

Von Jörg Rohlfs