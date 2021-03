Gifhorn

Manche Dinge werden erst so richtig gut, wenn sie schon alt sind. Und je älter ich werde, umso heftiger trifft mich der Trennungsschmerz - etwa von Jeans und Schuhen. Die werden bei mir dummerweise immer erst dann zu meinen Lieblingen, wenn fast schon der Lack ab ist. Meine geliebten Wanderschuhe sind aktuell hin, da kann auch kein Schuster mehr was retten. Aber einfach so in den Müll schmeißen? Es klappt auch mit dem fünften Anlauf noch nicht. So viele Erlebnisse, Bergtouren und Reisen in ferne Welten – diese Schuhe und ich haben einfach viel zusammen erlebt. Das kann nicht einfach so sang- und klanglos entsorgt werden. Jedenfalls jetzt noch nicht. Ob ich es in einem Anfall von Frühlingsputz und Aufräumwut bald endlich übers Herz bringe?

Von Andrea Posselt