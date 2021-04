Gifhorn

Es ist jetzt 17 Jahre her oder so. Und es war Sommer, als ich an einem Triathlon teilnahm. Nicht ganz unsportlich, aber völlig untrainiert. Blöde Idee. Ich schwamm mit Dutzenden anderen quer und kreuz durch ein welliges Naturgewässer, radelte mit nassen Klamotten von A nach B und wieder zurück und musste am Ende zu allem Überfluss auch noch zweieinhalb oder so Kilometer weit im Kreis laufen. Ich verfluchte unterwegs außer der eigenen Blödheit alles Erdenkliche und kam als einer der letzten Teilnehmer ins Ziel. Ich hab’ sowas danach auch nie wieder gemacht. Es war einfach unvergesslich.

Von Jörg Rohlfs