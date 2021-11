Gifhorn

Gerade verheiratet und dann passiert so etwas: Ein junger Mann hat auf der Hochzeitsreise seine Frau an einer Tankstelle in Hessen einfach vergessen und sie erst fünf Stunden später wieder abgeholt. Die Frau hatte den Tankstopp in den späten Abendstunden für einen kurzen Gang zur Toilette genutzt. Ihr frisch Angetrauter wähnte sie hingegen schlafend auf der Rückbank ihres Kleinbusses. Ein fataler Fehler.

Erst im niedersächsischen Braunschweig – zwei Stunden später und mehr als 200 Kilometer entfernt – bemerkte der junge Ehemann schließlich das Fehlen seiner Gattin. Er alarmierte die Polizei. Die Ordnungshüter halfen. Nach insgesamt fünf Stunden waren die beiden wieder beisammen und konnten gemeinsam die letzte Etappe ihrer Hochzeitsreise starten. Ob’s zu einem ersten Ehekrach gekommen ist, steht nicht in dem Bericht der Polizei.

Von Uwe Stadtlich