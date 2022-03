Gifhorn

Man muss gar nicht mal die Glotze einschalten oder ins Naturschutzgebiet rausfahren: Für Expeditionen ins Tierreich reicht manchmal ein Blick aus dem Küchenfenster. Denn auf dem Gehweg vor dem Haus hockte neulich ein Habicht auf einer Taube. Sein Schnabel war schon blutig von der Mahlzeit, Federn flatterten vom Wind getrieben über das Pflaster. Nur als eine Nachbarin des Weges kam, sah er sich zu einer Pause genötigt und blieb in einem Busch auf der anderen Straßenseite in Deckung, bis die Luft wieder rein war. Mehrmals versuchte er, bei solcherlei Störungen mit seiner fetten Beute davon zu fliegen. Doch weil die Augen mal wieder größer waren als der Mund – man kennt das ja –, war das ein etwas mühseliges Geschäft. Immerhin: Am Nachmittag war bis auf den Blutfleck auf dem Pflaster nichts mehr von der Taube übrig. Der Hunger muss Kraft verliehen haben.