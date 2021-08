Gifhorn

Also irgendwie will das richtige Sommer-Feeling in diesem Jahr nicht aufkommen. Erst hat der Juli nicht so recht mitgespielt, und nun zeigt sich auch der August von seiner unschönen Seite. Für Nord- und Ostsee-Urlauber gehört der Friesennerz aktuell zum ständigen Wegbegleiter, und Wanderfans in den Alpen sind mit einem Neoprenanzug bestens für die nächste Tour gerüstet. Auch in und um Gifhorn sieht’s derzeit nicht viel besser aus: immer wieder dicke Wolken und Regenschauer. Da wird die Radtour zum Glücksspiel. Den Kopf sollten wir dennoch nicht hängen lassen, denn der Restsommer hat noch ein paar Tage. Zudem gilt die alte Bauernregel, die besagt „Stellt im August sich Regen ein, so regnet’s Honig und guten Wein“. Munter bleiben.

Von Uwe Stadtlich