Gifhorn

Alle Bänder stehen still, weil es der Halbleitermangel so will: So ergeht es Volkswagen gerade bei einigen Modellen. Wer umweltfreundlich lieber ein neues Fahrrad kaufen will, wird auf ähnliche Lieferprobleme stoßen. Materialengpässe ergreifen immer mehr Branchen und sind längst nicht mehr auf den Bau beschränkt. Sie treffen immer mehr Menschen im Alltag.

Das dürfte viele Gründe haben. Zum Beispiel die billige Produktion am anderen Ende der Welt, die wir uns mit weiten Lieferwegen bei nun explodierenden Transport-Kosten erkaufen. Auch der „Hunger“ der Menschen nach immer neuen Produkten trägt zum Ressourcenverbrauch bei. Und was immer mehr gefragt ist, wird knapper und teurer.

Es ist zu befürchten, dass die Fachleute in der Gifhorner Kfz-Branche Recht behalten, wenn sie eine längere Phase der Mangelwirtschaft voraussagen – nicht nur rund ums Auto. Kurzfristig helfen da wohl nur Geduld und Improvisationstalent. Mittel- und langfristig jedoch gilt es, das Konsumverhalten zu überdenken. Muss es jedes Jahr das neueste Smartphone-Modell sein? Kauft man sich Jacken und Schuhe eine Nummer hochwertiger, sodass sich Reparaturen – und eine Produktion in Deutschland – wieder lohnen? Ist für Kurzstrecken wirklich das Auto nötig? Überlegtes und nachhaltiges Handeln würde nicht nur Ressourcen schonen, sondern auch die Umwelt. Und letztendlich sogar das Portmonee.

Von Dirk Reitmeister