Eigentlich stand an dieser Stelle ein Satz über betörenden Maiglöckchen- und Flieder-Duft und den Gesang der Nachtigall in lauen Mai-Nächten. Aber das kann ich jetzt wirklich nicht mehr bringen. Nicht, dass ich es nicht erlebt hätte. Es war tatsächlich so – in einer längst vergessenen Zeit, als der Maikäfer mich aufsuchte und ich vor maiwonniger Freude nicht einschlafen wollte, um der Nachtigall noch ein paar weitere Minuten Gehör zu schenken. Doch an diese wunderbaren Tage kann sich jetzt keiner mehr erinnern. Zu lange ist es her, zu flüchtig war es, und zu präsent sitzt noch der trübe Winter in den verfrorenen Knochen.

Ich habe sogar schon Leute in Flipflops gesehen. Das kann eigentlich nicht an der übrigen Menschheit vorbeigegangen sein. Dennoch tun jetzt alle so, als hätte es in diesem Jahr noch keinen einzigen schönen Tag gegeben.

Sogar über fehlenden Schatten wurde schon gemeckert

Da wird aus tiefster Seele der gesamte norddeutsche Raum verflucht, da werden Auswanderungspläne verkündet und schlimmste Schimpfwörter in den Mund genommen. Tatsächlich habe ich bei diesem Wettergemeckere auch eine Frau erwischt, die dieses Jahr schon einmal den fehlenden Schatten bemängelt und befunden hatte, dass es wirklich zu heiß sei, um in der Sonne zu sitzen. Damals wurde – das war im Februar! – bereits in vielen Haushalten der Sonnenschirm auf die Terrasse geholt, während ich genießerisch mein Gesicht in die Sonne hielt.

Was für ein Wettergemaule. Und jetzt wieder! Dabei hat sich der Mai im Laufe der Jahrzehnte noch nie besonders verlässlich gezeigt. So besagt zum Beispiel eine alte Bauernregel: „Mai kühl und nass, füllt dem Bauern Scheun’ und Fass.“ Aha! Es ist also nicht ungewöhnlich, dass es einen kühlen Mai mit Regen gibt – und es ist sogar gut für die Landwirtschaft. Da sollte die Bevölkerung doch ein bisschen Dankbarkeit verspüren. Stattdessen wird an jeder Ecke geklagt, sogar im Internet, obwohl das jeder trockenen Fußes betreten kann. In den sozialen Netzwerken kursieren Schlechtwetterfotos mit dem Spruch: „Der kleine November möchte bitte aus dem Mai abgeholt werden.“

Anke Weber hat einige Gründe, um dankbar zu sein

Dabei ist es doch ganz angenehm, dass die Natur die Gartensprengung vorübergehend wieder übernommen hat. Besonders dankbar bin ich für die automatische Dach- und Fensterreinigung. Zwischendurch gab es nämlich schon mal ziemlich penetranten Trockenheits-Staub. Zusammen mit der Maiwonne schwimmt er jetzt in der Regentonne.

Wegen der Kälte haben sogar die Bienen bisher von den im Mai üblichen Bauarbeiten in meinem Kippfenster-Rahmen abgesehen. Das nenne ich Lebensqualität. Noch kann ich das Fenster bröckelfrei öffnen. Und dann gibt es ja auch noch Hoffnung. Sagt jedenfalls eine Bauernregel: „Auf nassen Mai folgt trockener Juni.“ Wahrscheinlich schreien dann alle wieder nach Regen. Weiß ich doch jetzt schon.

