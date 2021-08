Gifhorn

Nach den Insekten folgt in dieser Woche unserer Sommerserie der kulinarische Teil: Zwei Hauptgerichte bestimmen die Speise des normalen Deutschen im Sommer: Bratwürste und Nacken. Beides findest du im Rest des Jahres nie auf dem Mittagstisch. Weder hat die Hausfrau ein Dutzend Riemen in die Bratpfanne gefenstert noch fragen die Blagen „Mutti, Mutti wann gibt es endlich wieder Nacken.“

Nacken am besten eine Nacht vor dem Grillen in Glühwein einlegen

Nu sagst Du, das liegt am Grillen, da hat sich das Nackensteak einfach seinen Platz erobert und die Bratwurst is ein Muß, die heißt ja sogar Rostbratwurst. Nacken eignet sich deshalb so gut zum Grillen, erstens weil den ausser Pfanne oder ausm Kochpott keiner fressen täte – und irgendwo muß der ja auch bleiben – und zweitens: auf offener Flamme tropft das Fett aus dem Flatschen raus und erzeugt Stichflammen im Grill. Das is einerseits ein schönes Schauspiel und zweitens muß das Fett nich gegessen werden. Neben dem reinen Nacken gibt’s auch noch den fertigmarinierten Nacken, der hat dann ne Woche in verdünnter Paprikamompe zugebracht. Mein Tipp zum Schluß: Den Nacken vor dem Grillen eine Nacht in billigen Glühwein einlegen, schmeckt phänomenal.

Sättigungsbeilage aus dem Putzeimer

So, weiter geht’s mit Beilagen. Da hätten wir als erstes die Salate: damit sie als Sättigungsbeilage funktionieren, enthalten sie Nullkommanull Grünzeug. Kartoffel- oder Nudelsalat haben so viel mit Salat zu tun wie der Tofubratling mit einem Nackensteak. Damit der K- oder N-Salat vom Geschmack auch zu dem billigen Grillfleisch passt, kommt er aus dem sogenannten Putzeimer. Das ist eine Gebindegröße, die man auch von der Wandfarbe her kennt. Nun gibt’s auch Etepetete-Leute, die den Salat selber anmischen, womöglich sogar mit Blätter drin. Das is nich so lecker wie diese weiße Pampe ausm Eimer mit den Plocken. Gesund Grillen is irgendwie albern, is wie von teuren Schnaps besoffen werden – weggeschmissenes Geld.

Saucen kaschieren kleinere Grillunfälle

Die zweite Beilagenform sind die Saucen, mindestens Ketchup, geht aber auch Curry oder Barbiku, die schmeckt nach verbrannten Autoreifen. Saucen sind deshalb wichtig, weil leicht mal was anbrennt beim Grillen und man das Schwatte ohne was drüber schlecht runterwürgen kann. Richtig schön wird die ganze Nummer, wenn man als flüssige Beilage immer zwischendurch Bier über die Würste und den Nacken kippt. Und das ist genau der Vorteil vons Grillen. Übern Elektroherd kannste eben kein Pils schütten, ohne daß du zum Beispiel von unser Omma einen annen Hals kriegst.

