Gifhorn

Moin. Niedersachsen als Wiege der menschlichen Zivilisation, wer hätte das gedacht. Vor 300 000 Jahren wurde hier hinter Braunschweig schon mit Speeren gejagt. Das war noch nicht ganz der Braunschweiger, wie wir ihn heute kennen, doch schon nahe dran.

Und jetzt hat die Uni Göttingen im Harz, genau gesagt auf unse Seite vom Harz 51 000 Jahre alte künstlerische Schnitzereien vom Neanderthaler gefunden. Der Kollege war also nich so blöd wie gedacht und der Harz schon weit vorne, als Hamburg noch unter einen dicken Eisschicht lag. Ich hab unser Omma das Bild von den Schnitzereien in dem Hirschknochen gezeigt und was das fürn Sensationsfund is. „Dummet Tüg, Aperie“, sagte se bloß. Das haben sicher die Mannslüe von den Neanderthalern gemacht. Während die Frauen die Höhle putzen und das Mammutschnitzel braten, sitzt der feine Herr Neanderthaler am Feuer und schnitzt sinnlosen Blödsinn in den alten Fußknochen, statt daß er auch mal nen Lappen inne Hand nimmt. Da hat sich in den letzten 51 000 Jahren doch schier gar nix geändert ... so ging das die ganze Zeit. Wenn ich abends Fernsehen gucke, wischt unser Omma die ganze Zeit inne Stube rum, damit ich nen schlechtes Gewissen kriege. Ob der Neanderthaler auch sonen alten Deubel in seine Höhle hatte, das tät mich mal interessieren.

Reingehen und gucken reicht

Was war noch diese Woche? Ach so, das Bundeskabinett hat über den Zustand des Waldes beraten. Gut, beraten muß man darüber eigentlich nicht, reingehen und gucken reicht. Immerhin gut, daß man bei einem Waldspaziergang nicht die ganzen 227 000 Hektar auf einmal sieht, die kaputt sind. Im Harz kann man allerdings schon jede Menge davon angucken.

Was also das Kabinett berät, is, was man dagegen tun kann, auf Deutsch gesagt: wie viel Milliarden sofort fließen müssen für Aufforstung, Abtransport der toten Fichten usw. Das ganze Unternehmen dauert länger als eine Generation. Ich hätte aber ne Idee, was man schon mal sofort machen könnte: eine Schonzeit für den Wald, mindestens ein Jahrzehnt: keine Windräder im Wald, kein Südlink durchfräsen und nich noch mehr Freizeitgedöns wie Baumwipfelpfade, Mountainbike-Trails und son Kram. Zehn Jahre Ruheforst, in denen der Wald nicht sich selbst überlassen wird, denn da hat er keine Chance, sondern denen, die was davon verstehen und ihm helfen können.

Hier sollte es nich so aussehen wie in Schottland und Griechenland

Noch ist Deutschland eines der waldreichsten Länder Europas. Schottland is auf ne Art auch schön, sogar Griechenland, aber hier sollte es dann doch nich so aussehen.

Munter bleiben!

Von Dietmar Wischmeyer