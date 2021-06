AZ-Kolumne „Günthers Woche“: Das ist die Alternative zum digitalen Impfausweis

Gifhorn

Moin. Wer vons Land kommt und schon mal in einer Stadt war, weiß: besser da nur ausatmen. Denn – kann ja auch gar nich anders sein – irgendwo muß der Auspuffqualm von den Autos und LKW ja auch bleiben. Und da bietet sich die menschliche Lunge ja geradezu an.

Bei der jetzt veröffentlichten Liste der am wenigsten verseuchten Städte kommt die erste deutsche auf Platz 29, und das is Göttingen, auch Hannover 5 Plätze später schneidet noch ganz gut ab. Is klar – gegen so finnische Städte, wo alle aufm Rentier zur Arbeit reiten, kannste nich anstinken. Aber Göttingen is nich viel anders, da gibs mehr Studenten als normale Menschen und die reiten aufm Drahtesel nache Uni hin. Einen Großteil der versifften Luft saugen allerdings auch die Grünanlagen auf, sagen wir mal, deshalb kommt Hannover dabei ganz gut weg.

Die andere Seite der Medaille

Aber wie‘s meist so is im Leben, hat auch diese Medallie ne zweite Seite. Wenn Du keine Abgase hast vonne Straße, haste Pollenflug ausse Grünanlage. Kannste dir also quasi aussuchen, ob du von Diesel abhustest oder von Pollenflug dicke Klüsen kriegst. Und ich wette, was diese Prüfer der Luftqualität bestimmt auch nich berücksichtigt haben, is die Luftverpestung durch den Gestank der Fressalien, von da, wo keine Autos herfahren. Allein vom Gefühl her riech ich sogar nen Trabbi lieber, als das Gepeste vonne Fressbuden. Aber wat den einen sine Blomen is den annern sine Kouhschiete.

Apropos Kühe, da war noch was diese Woche.

Angeblich soll man ihn kriegen, den digitalen Impfpass, hieß es, nachdem sich jeder zweite den alten gelben Fleppen aufm Fotokopierer selber ausgestellt hat. Das digitale Teil soll man sich inner Apotheke auf sein Smartphone laden lassen – als QR-Code. Für welche wie unser Omma is Kuh-R-Kot allerdings nur ein Etepetete-Wort für Kuhscheiße, die besonders stinkt. Und wieso man sich die auf sein Telefon schmieren soll, damit man inne Kneipe darf, da kommt sie nich ganz mit. Omma glaubt ja sowieso schon längst, daß diese Welt total übergeschnappt is und hält alles für möglich. Gut, daß sie gar kein Smartphone hat, sonst würde sie das glatt einmal übern Misthaufen ziehen.

Ich hab allerdings auch kein Buchstabentelefon, brauche aber auch keinen digitalen Impfpass, keine PaybackCard und auch keine Passwörter für da, wo ich unterwegs bin. Diese ganze Eincheckerei und Ein- und Ausloggen is doch reinste Schikane. In Schweden kann man sich sogar einen Chip unter die Haut pflanzen lassen, dann geht die Tür von alleine auf. Da bin ich mal gespannt, wann hier der gechipte Impfausweis kommt oder einfacher ne Ohrmarke wie bei Kälbern, die könnte ich dann selbst bei Omma reinknipsen, muß se kein Smartphone für haben und auch nich extra nache Apotheke hin.

Munter bleiben !

Von Dietmar Wischmeyer