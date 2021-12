Gifhorn

Ein Parkplatzrempler hat ein ungewöhnliches juristisches Nachspiel gehabt – denn der Verursacher sollte zur Strafe mehr als fünf Jahrzehnte seinen Führerschein abgeben.

Weil er beim Ausparken mit seiner Anhängerkupplung ein direkt hinter ihm parkendes Auto berührt und anschließend das Weite gesucht hat, wurde dieser Tage ein Familienvater (49) aus Düsseldorf per Strafbefehl zu einer Zahlung von 750 Euro – und einer Führerscheinsperre von 630 Monaten verdonnert. Der Mann konnte die Höhe der Strafe nicht glauben – und tatsächlich handelte es sich um einen Tippfehler. In einem Prozess in Düsseldorf entschuldigte sich der Richter für die Panne. Der 49-Jährige selbst versicherte, er habe den Zusammenprall mit dem anderen Pkw nicht bemerkt.

Da auch die einzige Augenzeugin des Geschehens die Verhandlung schwänzte, stellte der Richter das Verfahren gegen Zahlung einer 600-Euro-Auflage ein. Der Familienvater stimmte zu – und war mehr als begeistert, nicht bis zum Alter von 101 Jahren auf seinen Führerschein warten zu müssen.

Von Uwe Stadtlich