Dass Fingerabdrücke Ganoven überführen können, weiß mittlerweile wohl jedes Kind. Einem Einbrecher aus dem Süden von Frankreich ist jetzt jedoch ein ganz anderes Körperteil zum Verhängnis geworden: sein Ohr. Weil er vor seinen nächtlichen Taten immer erst an den Wohnungstüren potenzieller Opfer lauschte, konnten die Ermittlerinnen und Ermittler den Serientäter quasi anhand seines Ohrabdrucks identifizieren. Der 31-Jährige war vor wenigen Monaten nach insgesamt sieben Einbrüchen dingfest gemacht worden.

Er hatte sich stets Wohnungen und Häuser im Stadtzentrum ausgeguckt – und zur Sicherheit vor dem Aufbrechen der Schlösser das Ohr angesetzt. So wollte er überprüfen, ob die jeweilige Wohnung auch tatsächlich leer war. Dabei hinterließ der polizeibekannte Täter – er hatte bereits andere Dinger gedreht – an den Türen verräterische DNA-Spuren. Sie halfen den Ordnungshütern dabei, ihn zu überführen. Der Lausch-Spezialist wurde inzwischen zu einem Jahr Knast ohne Bewährung verurteilt. In seiner Zelle hört er derzeit vermutlich nur noch Schlager.

Von Uwe Stadtlich