Gifhorn

In Abwesenheit der Bewohner hat dieser Tage eine Katze in Eschweiler bei Aachen ein Elektrogerät in Gang gesetzt und dadurch für mächtigen Wirbel gesorgt. Nach Angaben der Polizei hatte die Besitzerin des Nachbarhauses während der Abwesenheit ihrer Freunde deren Wohnung und die darin lebende Katze betreut. Als die Frau plötzlich unerklärliche Geräusche aus den Räumlichkeiten vernahm, rief sie umgehend die Ordnungshüter. In heller Aufregung empfing sie die Beamten schon vor dem Haus: Einbrecher seien eingedrungen, so ihre Vermutung. Die Beamten sahen umgehend nach: Kein Mensch in der Wohnung, doch der Staubsauger lief. Die Katze sei auf die Ein- und Austaste gesprungen, so die ermittelnden Beamten. „Stecker gezogen. Katze zur Ruhe ermahnt“, endete der Einsatzbericht.

Von Uwe Stadtlich