Gifhorn

Natürlich bin ich kreativ. Ich kann nur nicht malen. Oder musizieren. Oder stricken und so. Ansonsten: Kreativ ist ja auch, wenn man Aufgaben löst. Auch wenn es ums Malen, Musizieren oder Stricken geht. Also habe ich auch die Aufgabe gelöst, einen Fisch zu malen. Ich zauberte einfach ein Rechteck aufs Papier. Sollte ein Fischstäbchen sein. Kreativ halt. Kam aber nicht so gut an. Obwohl es auch Lacher gab. Aber natürlich auch Kritik. „Einen Fisch kann doch jeder malen“, beispielsweise. Habe ich doch, nur anders. Mal sehen, was als nächstes kommt. Vielleicht ein Vogel. Da weiß ich schon, wie ich das mache. So ein ovales Ding kriege ich hin. Ich glaube, das heißt Ei.

Von Thorsten Behrens