Gifhorn

Es fällt auf – Kinder haben ein Gedächtnis wie ein Elefant. Es stimmt nämlich nicht, dass Dreijährige vergessen haben, was sie als Anderthalb- oder Zweijährige gemacht haben. „Wenn wir Kekse backen, dann ziehe ich deine rote Bluse als Schürze an – so wie voriges Jahr“, schlägt mir der Knirps vor. Okay. Wenn wir zur Oker gehen, spucken wir roten Tee ins Wasser“, strahlt er mich hoffnungsvoll an. Na klar. „Wenn wir die Kuh Luna besuchen, nehmen wir Rüben mit“, freut er sich auf Kuh, Hühner und weitere Tiere. Machen wir. „Und wenn wir wieder Hühner ausleihen, dann heißt der Hahn wieder Rüdiger.“ Warum nicht. Ich staune, was er noch alles weiß, obwohl es bereits ein Jahr zurück liegt. Ich staune nicht nur, ich muss erfinderisch werden, damit wir Unternehmungen starten, an die es sich zu erinnern lohnt. Mal sehen – vielleicht ein Ausflug in den nächtlichen Wald mit Taschenlampe und Verpflegungsrucksack? Oder eine Radtour zu den Störchen in Leiferde? Oder einfach ein tolles Buch von Astrid Lindgren, das wir im Zelt im Garten lesen – es gibt vieles zu unternehmen, los geht es.

Von Hilke Kottlick