Gifhorn

Schnelle Idee. Nach Anleitung schneiden wir die Apfelsinen in der Mitte durch und pressen die Hälften aus. Jetzt bohren wir mit einem Spieß zwei gegenüber liegende Löcher in die Schale. Darin fädeln wir jeweils eine dünne Schnur ein. Nun hängen wir die Apfelsinen-Hälften in einem Baum und füllen sie mit Sonnenblumen, Mehlwürmern und Haferflocken. Fertig, ruckzuck.

Statt grüner Blätter leuchten im Spätherbst nun orange-rote Apfelsinen im Haselnuss-Busch – Florida lässt grüßen. Es ist dekorativ angerichtet in schwingenden Südfrüchten und das nicht nur für die Optik, sondern auch zur Freude von schaukelnder Meise, Sperling und Kleiber.

Von Hilke Kottlick