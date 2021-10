Gifhorn

Man kennt die Urangst aus dem Kalten Krieg noch aus Brösels „Werner“-Filmen: „Eckard, die Russen sind da“, fürchtete sich Klempnermeister Röhrig in fast jeder Folge. Inzwischen hat Moskau offenbar eine neue Schreckens-Taktik und droht mit Fernbleiben – zumindest was das heiß begehrte Gas angeht. „Männer, so tut doch was“, höre ich schon Meister Röhrig seiner Verzweiflung freien Lauf lassen. Ich hülle mich auf dem Sofa in meine kuschelige Decke, um Gazprom weniger Einnahmen zu bescheren. Soll Putin mal sehen, was er davon hat. Wenn schon sparen, dann richtig. Wie Meister Röhrig immer sagte: „Wir machen keinen Pfusch, wir sind in der Innung.“

Von Dirk Reitmeister